Экономика

Инфляция в декабре в Псковской области осталась в пределах 6%

Инфляция в декабре в Псковской области составила 6,03% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 5,28%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.

В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).

В категории «продовольственные товары» инфляция составила 7,79% (1,27%):

мясопродукты — 11,6% (1,09%);

рыбопродукты — 7,48% (1,78%);

масло и жиры — -1,34% (0,36%);

молоко и молочная продукция — -5,06% (-0,12%);

сыр — 79,58% (1,44%);

яйца — 5,19% (13,24%);

сахар — 11,86% (-4,41%);

кондитерские изделия — 1,71% (1,65%);

чай, кофе, какао — 0,89% (-1,91%);

хлеб и хлебобулочные изделия — 10,05% (0,59%);

макаронные и крупяные изделия — -5,05% (0,74%);

плодоовощная продукция, включая картофель — 27,89% (4,53%);

алкогольные напитки — 2,28% (0,64%);

общественное питание — 8,19% (0%).

Непродовольственные товары в среднем остались на том же уровне. Процент инфляции составил 4,9% (1,06%):

одежда и белье — 3,62% (0,11%);

меха и меховые изделия — 1,19% (0%);

трикотажные изделия — 3,75% (0,62%);

кожаная, текстильная и комбинированная обувь — 1,21% (0,53%);

моющие и чистящие средства — 0,06% (2,51%);

парфюмерно-косметические товары — 7,96% (0,44%);

галантерея — 4,05% (0,98%);

табачные изделия — 6,6% (0%);

мебель — 5,53% (0,7%);

электротовары и другие бытовые приборы — -1,66% (-0,31%);

печатные издания — 5,13% (0%);

теле- радиотовары — -3,56% (5,92%);

персональные компьютеры — -0,38% (1,13%);

средства связи — -5,93% (-1,96%);

строительные материалы — 3,04% (0,16%);

легковые автомобили — 5,86% (3,8%);

инструменты и оборудование — 8,75% (0%);

моторное топливо — 5,85% (0,19%);

медицинские товары — 9,2% (0,94%).

Услуги немного подешевели. Процент инфляции составил 4,59% (0,15%):

бытовые услуги — 8,36% (0,1%);

услуги пассажирского транспорта — 3,72% (0,18%);

телекоммуникационные услуги — 6,21% (0%);

жилищные и коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — 1,9% (0%);

услуги в системе образования — 7,08% (0%);

услуги организаций культуры — 2,36% (0%);

услуги в сфере зарубежного туризма — 11,26% (-5,3%);

экскурсионные услуги — 10,93% (-8,38%);

санаторно-оздоровительные услуги — 7,94% (-0,39%);

медицинские услуги — 8,38% (1,34%).

Напомним, в ноябре инфляция в Псковской области составила 6,25% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 4,64%.