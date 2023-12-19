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Экономика

Годовая инфляция в Псковской области увеличилась до 6,25%

19.12.2023 11:54|ПсковКомментариев: 0

Годовая инфляция в Псковской области в ноябре 2023 года увеличилась до 6,25% после 5,92% в октябре. Ее значение оставалось ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (6,91%) и в целом по стране (7,48%). Ускорение инфляции в области в основном объясняется ростом издержек производителей и поставщиков ряда товаров, а также увеличением потребительской активности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Северо-Западного главного управления Банка России. 

Основные показатели инфляции в Псковской области

  Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023
Инфляция 3,39 4,39 5,14 5,92 6,25
Базовая инфляция 1,63 2,39 3,19 4,05 4,64
Прирост цен на           
Продовольственные товары 1,53 2,91 4,14 5,61 6,60
из них:           
    - плодоовощная продукция 18,07 26,48 29,52 28,13 27,66
Непродовольственные товары 2,68 3,31 3,79 3,75 3,82
Услуги 7,85 8,79 8,94 9,67 9,25
из них:           
    - ЖКХ 8,81 8,81 8,81 9,05 9,16
    - пассажирский транспорт 2,15 14,42 8,94 17,56 11,71

Источник: Росстат

Продовольственные товары

В ноябре цены на продовольствие за год выросли на 6,60% после 5,61% месяцем ранее.

Издержки птицеводов, производителей и переработчиков мяса продолжили расти. Одна из причин – повышение оплаты труда работников из-за высокой востребованности кадров. Увеличение расходов на производство было перенесено в цены товаров. Этому также способствовал высокий спрос на куриное мясо и яйца, превышающий возможности расширения предложения. В результате цены на мясо птицы, мясные полуфабрикаты и яйца стали расти быстрее, а снижение цен на вареную колбасу сменилось ростом в годовом выражении.

Непродовольственные товары

В ноябре цены на непродовольственные товары за год выросли на 3,82% после 3,75% в октябре.

Вслед за увеличением логистических издержек и произошедшим ранее ослаблением рубля возросли затраты отечественных предприятий на импортное сырье и компоненты. Высокий спрос позволил производителям активнее переносить возросшие издержки в цены товаров. Это привело к более быстрому годовому росту цен на медикаменты, одежду, инструменты и оборудование.

Услуги

Годовой прирост цен на услуги в ноябре уменьшился до 9,25% после 9,67% в предыдущем месяце в основном за счет цен на авиаперевозки.

Динамика стоимости авиабилетов отличается повышенной волатильностью из-за динамического ценообразования. В ноябре авиарейсы между Псковом и Москвой задерживались несколько раз. Это стало одной из причин снижения спроса на авиабилеты. В результате цены на них уменьшились в годовом выражении после роста в октябре.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в ноябре 2023 года продолжила расти и составила 6,91% (после 6,49% в октябре). При этом она осталась ниже, чем в целом по России (7,48%). Спрос на товары и услуги в округе по-прежнему растет быстрее, чем предложение. Это позволяет производителям и поставщикам активнее переносить возросшие издержки в цены.

В ноябре 2023 года инфляция в России продолжила повышаться, достигнув 7,48% (в октябре – 6,69%). Темпы роста цен в последние пять месяцев были высокими по широкому кругу товаров и услуг. В ноябре различные показатели устойчивой составляющей роста цен оставались повышенными. Основной фактор – высокий потребительский спрос, под влиянием которого в том числе усиливается перенос возросших издержек в цены. При этом укрепление рубля уменьшало проинфляционный эффект его летнего ослабления.

По прогнозу Банка России, ужесточение денежно-кредитной политики ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. Инфляция в 2023 году сложится вблизи верхней границы диапазона 7,0–7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Теги: #инфляция
Источник: Псковская Лента Новостей
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