Экономика

Свыше 220 тысяч тонн молока произвели в Псковской области в 2023 году

224,5 тысячи тонн молока произвели в Псковской области в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

«224,5 тысячи тонн молока произвели в Псковской области в 2023 году, что составляет 371 литр на каждого жителя региона», - рассказали в Псковстате.

Ранее сообщалось, что Псковский региональный филиал Россельхозбанка в 2023 году поддержал предприятия молочного животноводства Псковской области льготными займами на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей. Поддержку РСХБ получили ведущие производители молочной продукции: ОАО «Красное знамя», ООО «Псковагроинвест», ООО «Гдов Молоко», ООО «Металлист», глава КФК Лопотов А. Н.