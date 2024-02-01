Экономика

Россельхозбанк направил на развитие молочной отрасли Псковской области свыше 1,6 млрд рублей

Ежегодный прирост объемов производства сырого молока зафиксирован в России в последнюю пятилетку, сообщил Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Первом форуме лидеров молочной индустрии.

В прошлом году, по предварительным данным, производство сырого молока составило 33,5 млн тонн, что на полмиллиона тонн больше, чем годом ранее. Одна из основ развития отрасли – стабильная финансовая поддержка. Россельхозбанк сообщил, что направил в неё уже 745 млрд рублей, в том числе около 80 млрд рублей в 2023 году.

Псковский региональный филиал Россельхозбанка в 2023 году поддержал предприятия молочного животноводства Псковской области льготными займами на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей. Поддержку РСХБ получили ведущие производители молочной продукции: ОАО «Красное знамя», ООО «Псковагроинвест», ООО «Гдов Молоко», ООО «Металлист», глава КФК Лопотов А. Н.

«РСХБ в 2024 году финнсовую системную поддержку молочной отрасли нашего региона с помощью программ льготного кредитования сельхозпроизводителей как на инвестиционные цели, так и на пополнение оборотных средств или любые виды сезонных работ», - сообщил директор Псковского регионального филиала Россельхохзбанка Дмитрий Алемасов.

Согласно данным комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, сельскохозяйственные предприятия региона за минувший год увеличили объем производства молока на 9,1% и превысили 186,6 тысячи тонн.

«Такой рост производства молока в области в 2023 году произошел за счет реализации крупных инвестиционных проектов: строительство молочного комплекса на 1800 фуражных коров ОАО "Красное Знамя" и создание молочно-товарной фермы на 2016 голов ООО "ПсковАгроИнвест"», - прокомментировал председатель комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Николай Романов.

По оценке экспертов Россельхозбанка и Союзмолока, в 2023 году объём потребления молочных продуктов вырос на 5% благодаря росту реальных доходов населения. Сохраняется потенциал роста потребления в соответствии с рекомендованным министерством здравоохранения уровнем.

Ещё одним важным трендом года в Россельхозбанке считают восстановление рентабельности производителей молочной продукции на фоне снижения затрат на сырье и сокращения запасов готовой продукции.

В 2023 году положительную динамику показал и экспорт. В 2023 году внешние поставки российской молочной продукции увеличились почти на треть. Открылись 3 новых рынка: Пакистан, Гонконг и Афганистан. Таким образом, сейчас экспорт осуществляется в 73 страны. К факторам роста поставок РСХБ относит курс рубля и субсидирование перевозок молочной продукции на экспорт.

В целом Россельхозбанк видит четыре главных драйвера развития молочной отрасли на ближайшую перспективу:

рост эффективности молочного животноводства и доли индустриальных производителей молочного сырья;

рост потребления молочных продуктов при условии увеличения реальных доходов населения;

глубокая переработка молока, включая производство концентрата молочного белка и другие продукты;

расширение экспорта по географии поставок и номенклатуре.

«Полагаю, что в ближайшие год-два мы выйдем на уровень 90% самообеспеченности, установленный Доктриной продовольственной безопасности России. Для этого у отрасли есть хороший задел и поддержка на уровне государства и нашего банка. С нами работают две трети крупнейших производителей сырого молока в стране. При поддержке банка реализуется ряд инвестиционных проектов как в европейской части России, так и в ДФО. Мы продолжим поддерживать реализацию потенциала увеличения производства молочных продуктов в РФ как для внутреннего рынка, так и на экспорт», – отметила первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Реклама: АО «Россельхозбанк», ИНН 7725114488, erid: 2SDnjdVYuW8