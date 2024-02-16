Экономика

Цены на томаты, огурцы и капусту взлетели в Псковской области

Свежие огурцы, помидоры и белокочанная капуста наиболее всего из продовольственных товаров подорожали в Псковской области в январе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Из продовольственных товаров заметно подорожали овощи и фрукты, из них: свежие огурцы – на 33,7%, свежие помидоры – на 18,5%, свежая белокочанная капуста – на 16,2%, виноград – на 15,6%, яблоки – на 10,1%, морковь – на 10%.

Некоторые овощи и фрукты подешевели. Стоимость лимонов снизилась на 4%, орехов – на 1,3%, замороженных ягод – на 1,1%.

Среди других продуктов питания, которые подорожали, можно отметить сливочное масло – рост за месяц на 8,3%, кетчуп – на 7,8%, вермишель – на 6,4%, зеленый чай – на 5,2%, твердые, полутвердые и мягкие сыры – на 5,1%, сметана – на 4,6%, булочные изделия сдобные из муки высшего сорта – на 4,3%.

Наиболее всего подешевели: горох и фасоль – на 6,8%, черный байховый чай – на 5,7%, томатные консервы – на 4,9%, охлаждённые и мороженые куры – на 4,8%, окорочка куриные – на 4%.

В целом в январе 2024 года в Псковской области цены выросли на 1,4% (по России в целом – на 0,9%). В наибольшей степени выросли цены на продовольственные товары – на 1,8%, цены и тарифы на услуги – на 1,7%. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,6%.