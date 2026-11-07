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Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России на начало ноября

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Инфляция в России на 2 ноября составила 6,95% в годовом выражении против 7,11% на 26 октября, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

По оценке министерства, цены на продовольственные товары за период с 27 октября по 2 ноября выросли на 0,31%. При этом плодоовощная продукция подорожала на 1,31%, а остальные продукты питания – на 0,22%, пишет РИА Новости.

В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,43%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) – уменьшились на 0,03%.

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