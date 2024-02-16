Экономика

Услуги по рытью могилы в Псковской области стали дороже на 23%

Услуги по рытью могилы в Псковской области в январе стали дороже на 23%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Из услуг в январе также заметно выросли цены на поездку на отдых в Объединённые Арабские Эмираты – на 48,3%, устную консультацию юриста по семейным вопросам – на 17,1%, аренду однокомнатной квартиры – на 14,3%, клинический осмотр животного – на 13,3%, билеты в кинотеатры – на 12,5%, поездку на отдых на Черноморское побережье России – на 12,2%, пребывание в санатории – на 10,5%.

Из бытовых услуг больше всего выросли цены на мойку легкового автомобиля – на 11,7%, установку пластиковых окон – на 10,7%, регулировку развала-схождения колес легкового автомобиля – на 10%.

Снизились цены на полет в салоне экономического класса самолета – на 16,4%, поездки в отдельные страны Средней Азии – на 8,5%, поездки в страны Закавказья – на 3,2%, пребывание в доме отдыха, пансионате – на 2,9%, общий анализ крови – на 2,6%.

В целом в январе 2024 года в Псковской области цены выросли на 1,4% (по России в целом – на 0,9%). В наибольшей степени выросли цены на продовольственные товары – на 1,8%, цены и тарифы на услуги – на 1,7%. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,6%.