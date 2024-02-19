Экономика

Инфляция в январе в Псковской области почти приблизилась к 7%

Инфляция в декабре в Псковской области составила 6,94% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 5,92%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.

В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).

В категории «продовольственные товары» инфляция составила 8,92% (1,79%):

мясопродукты — 10,73% (-1,55%);

рыбопродукты — 7,24% (0,81%);

масло и жиры — 4,36% (5,08%);

молоко и молочная продукция — -3,79% (2,26%);

сыр — 3,7% (4,08%);

яйца — 89,53% (3,09%);

сахар — 9,46% (0,06%)

кондитерские изделия — 1,73% (0,99%);

чай, кофе, какао — 1,06% (0,86%);

хлеб и хлебобулочные изделия — 11,05% (1,17%);

макаронные и крупяные изделия — -1,25% (1,51%);

плодоовощная продукция, включая картофель — 31,71% (11,74%);

алкогольные напитки — 2,11% (0,44%);

общественное питание — 8,74% (0,44%).

Непродовольственные товары в среднем остались на том же уровне. Процент инфляции составил 5,1% (0,62%):

одежда и белье — 4,77% (1,25%);

меха и меховые изделия — 1,19% (0%);

трикотажные изделия — 4,71% (1%);

кожаная, текстильная и комбинированная обувь — -0,3% (-1,52%);

моющие и чистящие средства — 3,38% (2,82%);

парфюмерно-косметические товары — 8,98% (1,79%);

галантерея — 0,88% (-0,82%);

табачные изделия — 6,15% (0,38%);

мебель — 5,81% (0,54%);

электротовары и другие бытовые приборы — -0,21% (1,03%);

печатные издания — 7,44% (2,27%);

теле- радиотовары — -5,14% (-1,11%);

персональные компьютеры — -0,4% (1,12%);

средства связи — -4,71% (1,63%);

строительные материалы — 3,03% (-0,12%);

легковые автомобили — 6,09% (0,22%);

инструменты и оборудование — 7,92% (0,06%);

моторное топливо — 7,28% (1,13%);

медицинские товары — 9,65% (1,56%).

Услуги немного подорожали. Процент инфляции составил 6% (1,69%):

бытовые услуги — 10,7% (3,12%);

услуги пассажирского транспорта — 2,74% (-0,42%);

телекоммуникационные услуги — 6,24% (0%);

жилищные и коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — 3,46% (1,53%);

услуги в системе образования — 8,66% (1,5%);

услуги организаций культуры — 11,67% (9,1%);

услуги в сфере зарубежного туризма — 18,55% (5,71%);

экскурсионные услуги — 22,31% (10,26%);

санаторно-оздоровительные услуги — -0,75% (0,4%);

медицинские услуги — 8,65% (1,33%).

Напомним, в декабре инфляция в Псковской области составила 6,03% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 5,28%.