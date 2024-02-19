Инфляция в январе в Псковской области почти приблизилась к 7%

Инфляция в декабре в Псковской области составила 6,94% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 5,92%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.
В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).
В категории «продовольственные товары» инфляция составила 8,92% (1,79%):
- мясопродукты — 10,73% (-1,55%);
- рыбопродукты — 7,24% (0,81%);
- масло и жиры — 4,36% (5,08%);
- молоко и молочная продукция — -3,79% (2,26%);
- сыр — 3,7% (4,08%);
- яйца — 89,53% (3,09%);
- сахар — 9,46% (0,06%)
- кондитерские изделия — 1,73% (0,99%);
- чай, кофе, какао — 1,06% (0,86%);
- хлеб и хлебобулочные изделия — 11,05% (1,17%);
- макаронные и крупяные изделия — -1,25% (1,51%);
- плодоовощная продукция, включая картофель — 31,71% (11,74%);
- алкогольные напитки — 2,11% (0,44%);
- общественное питание — 8,74% (0,44%).
Непродовольственные товары в среднем остались на том же уровне. Процент инфляции составил 5,1% (0,62%):
- одежда и белье — 4,77% (1,25%);
- меха и меховые изделия — 1,19% (0%);
- трикотажные изделия — 4,71% (1%);
- кожаная, текстильная и комбинированная обувь — -0,3% (-1,52%);
- моющие и чистящие средства — 3,38% (2,82%);
- парфюмерно-косметические товары — 8,98% (1,79%);
- галантерея — 0,88% (-0,82%);
- табачные изделия — 6,15% (0,38%);
- мебель — 5,81% (0,54%);
- электротовары и другие бытовые приборы — -0,21% (1,03%);
- печатные издания — 7,44% (2,27%);
- теле- радиотовары — -5,14% (-1,11%);
- персональные компьютеры — -0,4% (1,12%);
- средства связи — -4,71% (1,63%);
- строительные материалы — 3,03% (-0,12%);
- легковые автомобили — 6,09% (0,22%);
- инструменты и оборудование — 7,92% (0,06%);
- моторное топливо — 7,28% (1,13%);
- медицинские товары — 9,65% (1,56%).
Услуги немного подорожали. Процент инфляции составил 6% (1,69%):
- бытовые услуги — 10,7% (3,12%);
- услуги пассажирского транспорта — 2,74% (-0,42%);
- телекоммуникационные услуги — 6,24% (0%);
- жилищные и коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — 3,46% (1,53%);
- услуги в системе образования — 8,66% (1,5%);
- услуги организаций культуры — 11,67% (9,1%);
- услуги в сфере зарубежного туризма — 18,55% (5,71%);
- экскурсионные услуги — 22,31% (10,26%);
- санаторно-оздоровительные услуги — -0,75% (0,4%);
- медицинские услуги — 8,65% (1,33%).
Напомним, в декабре инфляция в Псковской области составила 6,03% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 5,28%.