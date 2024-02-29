Экономика

Минэкономразвития России представит новые правила отбора в ИПР для регионов в ближайшие месяцы

Президент РФ поручил правительству продлить на шесть лет действие механизма индивидуальных программ социально-экономического развития для 10 регионов со сложной экономической ситуацией. Минэкономразвития России по поручению председателя правительства РФ провело анализ реализации механизма ИПР в регионах за последние 4 года совместно с профильными ведомствами и Счетной палатой РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Прорабатываем вопрос, какие субъекты могли бы войти в программу на втором этапе. Для этого обновляем критерии отбора регионов. В целом механизм ИПР, инициированный президентом, доказал свою эффективность. Реализация мероприятий индивидуальных программ развития стала существенным фактором развития экономики регионов. За 4 года реализации индивидуальных программ развития большинство регионов вышли на темпы роста выше среднероссийских. Общие для „десятки“ задачи выполняются с опережением — создано более 14 тысяч рабочих мест, перевыполнен план по инвестициям. Уровень безработицы снизился по сравнению со среднероссийским уровнем в 2,5 раза», — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря возможности сочетать механизм ИПР с другими механизмами поддержки правительства России. Например, построить обеспечивающую и иную инфраструктуру для особых экономических зон, промышленных парков.