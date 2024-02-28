Экономика

Индивидуальные программы развития для десяти регионов продлят до 2030 года

Индивидуальные программы развития для десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития продлят до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию 29 февраля. Псковская область входит в их число.

Фото: пресс-служба Кремля

«Продлить действие этих программ еще на 6 лет, - сказал Путин. - К 2030 году все наши регионы должны стать экономически более самодостаточными. Это вопрос справедливости, равных условий для самореализации граждан и высоких стандартов жизни на всей территории страны».

Напомним, индивидуальные программы развития были утверждены правительством России в 2020 году для десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития. В список регионов вошли: Республика Алтай, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Курганская и Псковская области, Алтайский край.

Программы были рассчитаны до 2024 года.