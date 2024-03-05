Экономика

Псковские предпринимательницы рассказывают о своих успехах на выставке «Россия»

Как женщины в Псковской области участвуют в развитии экономики региона во вторник, 5 марта, можно узнать на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. В этот день на выставке проходит всероссийский женский форум «Женщины: сохраняем традиции - развиваем Россию». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

На региональном стенде в павильоне №75 псковские женщины, реализующие значимые проекты в сфере предпринимательства, промышленности, здравоохранения, благотворительности, медиа, культуры и социальной защиты, рассказывают о своих успехах и представляют наиболее удачные бизнес-проекты.

Весь день на площадке идут мастер-классы по русской тканевой набойке мастерской «Псков резной». Посетители стенда изготавливают чайные салфетки — семейные обереги с этнографическим орнаментом и флажки с псковской тематикой.

Также на выставке представлена небольшая выставка работ мастерской «Псков резной». Среди экспонатов — штампы по ткани, платки с набивкой, а также резные игрушки.

Всероссийский женский форум «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию» стал местом встречи женщин самых разных профессий из всех регионов страны. Они собрались вместе, чтобы поделиться опытом и успехами, обсудить актуальные проблемы и найти пути их решения.

Мероприятие организовано Советом Федерации и призвано продемонстрировать достижения и активное участие современных женщин России во всех сферах жизни общества.

В рамках деловой программы проходят стратегические и просветительские сессии, посвященные развитию женских бизнес-инициатив, популяризации традиционных ценностей и многодетных семей как национальных приоритетов. Кроме того, в павильонах выставки организованы интерактивные мероприятия, посвященные достижениям, проектам и роли женщин в социально-экономическом развитии регионов.