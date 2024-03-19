Экономика

Инфляция в феврале в Псковской области превысила 6,5%

Инфляция в феврале 2024 года (по сравнению с февралем 2023 года) в Псковской области составила 6,54% (на все товары и услуги), базовая инфляция – 6,3%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.

В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).

В категории «продовольственные товары» инфляция составила 7,86% (0,08%):

мясопродукты — 9,3% (-1,09%);

рыбопродукты — 8,98% (1,12%);

масло и жиры — 4,08% (-0,16%);

молоко и молочная продукция — -2,14% (0,26%);

сыр — 3,16% (0,59%);

яйца — 77,83% (-0,2%);

сахар — 10,87% (1,82%)

кондитерские изделия — 4,04% (0,11%);

чай, кофе, какао — -0,35% (-2,85%);

хлеб и хлебобулочные изделия — 10,1% (0,63%);

макаронные и крупяные изделия — -0,45% (0,06%);

плодоовощная продукция, включая картофель — 20,12% (1,38%);

алкогольные напитки — 2,9% (0,78%);

общественное питание — 10,11% (1,25%).

Непродовольственные товары в среднем остались на том же уровне. Процент инфляции составил 5,43% (0,59%):

одежда и белье — 6,18% (1,4%);

меха и меховые изделия — 1,19% (0%);

трикотажные изделия — 5,15% (0,32%);

кожаная, текстильная и комбинированная обувь — -0,23% (-0,27%);

моющие и чистящие средства — 5,62% (0,71%);

парфюмерно-косметические товары — 10,89% (1,83%);

галантерея — 2,5% (1,84%);

табачные изделия — 6,21% (0,42%);

мебель — 5,76% (0,06%);

электротовары и другие бытовые приборы — -1,18% (-0,36%);

печатные издания — 10,4% (2,84%);

теле- радиотовары — -2,94% (1,35%);

персональные компьютеры — 0,9% (0,79%);

средства связи — -5,36% (-1,22%);

строительные материалы — 2,25% (0,41%);

легковые автомобили — 6,16% (0,06%);

инструменты и оборудование — 8,44% (1%);

моторное топливо — 7,24% (-0,04%);

медицинские товары — 9,05% (-0,04%).

Услуги подорожали незначительно. Процент инфляции составил 5,77% (0,63%):

бытовые услуги — 10,93% (0,96%);

услуги пассажирского транспорта — 5,69% (4,54%);

телекоммуникационные услуги — 7,01% (0,72%);

жилищные и коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — 1,66% (-0,53%);

услуги в системе образования — 8,94% (0,29%);

услуги организаций культуры — 14,93% (0%);

услуги в сфере зарубежного туризма — 19,92% (3,7%);

экскурсионные услуги — 34,01% (9,57%);

санаторно-оздоровительные услуги — 3,28% (3,94%);

медицинские услуги — 10,43% (1,84%).

Напомним, в январе инфляция в Псковской области составила 6,94% (на все товары и услуги), базовая инфляция – 5,92%.