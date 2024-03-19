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Экономика

Инфляция в феврале в Псковской области превысила 6,5%

19.03.2024 16:13|ПсковКомментариев: 0

Инфляция в феврале 2024 года (по сравнению с февралем 2023 года) в Псковской области составила 6,54% (на все товары и услуги), базовая инфляция – 6,3%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.

В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).

В категории «продовольственные товары» инфляция составила 7,86% (0,08%):

  • мясопродукты — 9,3% (-1,09%);
  • рыбопродукты — 8,98% (1,12%);
  • масло и жиры — 4,08% (-0,16%);
  • молоко и молочная продукция — -2,14% (0,26%);
  • сыр — 3,16% (0,59%);
  • яйца — 77,83% (-0,2%);
  • сахар — 10,87% (1,82%)
  • кондитерские изделия — 4,04% (0,11%);
  • чай, кофе, какао — -0,35% (-2,85%);
  • хлеб и хлебобулочные изделия — 10,1% (0,63%);
  • макаронные и крупяные изделия — -0,45% (0,06%);
  • плодоовощная продукция, включая картофель — 20,12% (1,38%);
  • алкогольные напитки — 2,9% (0,78%);
  • общественное питание — 10,11% (1,25%).

Непродовольственные товары в среднем остались на том же уровне. Процент инфляции составил 5,43% (0,59%):

  • одежда и белье — 6,18% (1,4%);
  • меха и меховые изделия — 1,19% (0%);
  • трикотажные изделия — 5,15% (0,32%);
  • кожаная, текстильная и комбинированная обувь — -0,23% (-0,27%);
  • моющие и чистящие средства — 5,62% (0,71%);
  • парфюмерно-косметические товары — 10,89% (1,83%);
  • галантерея — 2,5% (1,84%);
  • табачные изделия — 6,21% (0,42%);
  • мебель — 5,76% (0,06%);
  • электротовары и другие бытовые приборы — -1,18% (-0,36%);
  • печатные издания — 10,4% (2,84%);
  • теле- радиотовары — -2,94% (1,35%);
  • персональные компьютеры — 0,9% (0,79%);
  • средства связи — -5,36% (-1,22%);
  • строительные материалы — 2,25% (0,41%);
  • легковые автомобили — 6,16% (0,06%);
  • инструменты и оборудование — 8,44% (1%);
  • моторное топливо — 7,24% (-0,04%);
  • медицинские товары — 9,05% (-0,04%).

Услуги подорожали незначительно. Процент инфляции составил 5,77% (0,63%):

  • бытовые услуги — 10,93% (0,96%);
  • услуги пассажирского транспорта — 5,69% (4,54%);
  • телекоммуникационные услуги  — 7,01% (0,72%);
  • жилищные и коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — 1,66% (-0,53%);
  • услуги в системе образования — 8,94% (0,29%);
  • услуги организаций культуры — 14,93% (0%);
  • услуги в сфере зарубежного туризма — 19,92% (3,7%);
  • экскурсионные услуги — 34,01% (9,57%);
  • санаторно-оздоровительные услуги — 3,28% (3,94%);
  • медицинские услуги — 10,43% (1,84%).

Напомним, в январе инфляция в Псковской области составила 6,94% (на все товары и услуги), базовая инфляция – 5,92%. 

Теги: #регион60 #инфляция
Источник: Псковская Лента Новостей
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