Инфляция в феврале в Псковской области превысила 6,5%

Инфляция в феврале 2024 года (по сравнению с февралем 2023 года) в Псковской области составила 6,54% (на все товары и услуги), базовая инфляция – 6,3%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.
В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).
В категории «продовольственные товары» инфляция составила 7,86% (0,08%):
- мясопродукты — 9,3% (-1,09%);
- рыбопродукты — 8,98% (1,12%);
- масло и жиры — 4,08% (-0,16%);
- молоко и молочная продукция — -2,14% (0,26%);
- сыр — 3,16% (0,59%);
- яйца — 77,83% (-0,2%);
- сахар — 10,87% (1,82%)
- кондитерские изделия — 4,04% (0,11%);
- чай, кофе, какао — -0,35% (-2,85%);
- хлеб и хлебобулочные изделия — 10,1% (0,63%);
- макаронные и крупяные изделия — -0,45% (0,06%);
- плодоовощная продукция, включая картофель — 20,12% (1,38%);
- алкогольные напитки — 2,9% (0,78%);
- общественное питание — 10,11% (1,25%).
Непродовольственные товары в среднем остались на том же уровне. Процент инфляции составил 5,43% (0,59%):
- одежда и белье — 6,18% (1,4%);
- меха и меховые изделия — 1,19% (0%);
- трикотажные изделия — 5,15% (0,32%);
- кожаная, текстильная и комбинированная обувь — -0,23% (-0,27%);
- моющие и чистящие средства — 5,62% (0,71%);
- парфюмерно-косметические товары — 10,89% (1,83%);
- галантерея — 2,5% (1,84%);
- табачные изделия — 6,21% (0,42%);
- мебель — 5,76% (0,06%);
- электротовары и другие бытовые приборы — -1,18% (-0,36%);
- печатные издания — 10,4% (2,84%);
- теле- радиотовары — -2,94% (1,35%);
- персональные компьютеры — 0,9% (0,79%);
- средства связи — -5,36% (-1,22%);
- строительные материалы — 2,25% (0,41%);
- легковые автомобили — 6,16% (0,06%);
- инструменты и оборудование — 8,44% (1%);
- моторное топливо — 7,24% (-0,04%);
- медицинские товары — 9,05% (-0,04%).
Услуги подорожали незначительно. Процент инфляции составил 5,77% (0,63%):
- бытовые услуги — 10,93% (0,96%);
- услуги пассажирского транспорта — 5,69% (4,54%);
- телекоммуникационные услуги — 7,01% (0,72%);
- жилищные и коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — 1,66% (-0,53%);
- услуги в системе образования — 8,94% (0,29%);
- услуги организаций культуры — 14,93% (0%);
- услуги в сфере зарубежного туризма — 19,92% (3,7%);
- экскурсионные услуги — 34,01% (9,57%);
- санаторно-оздоровительные услуги — 3,28% (3,94%);
- медицинские услуги — 10,43% (1,84%).
Напомним, в январе инфляция в Псковской области составила 6,94% (на все товары и услуги), базовая инфляция – 5,92%.