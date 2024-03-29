О вкладе в улучшение экологии рассказали на псковском заводе по переработке мусора

Изготовление изделий из полимерпесчаного композита, сырьем для которого служит вторичный пластик, снижает нагрузку на окружающую среду. Так свой вклад в улучшение экологии описывают на предприятии по сортировке и переработке мусора, расположенном в деревне Котово под Псковом.
Как пояснили Псковской Ленте Новостей в компании «Спецтранском», вторичный пластик вместо того, чтобы отправиться на свалку, становится источником для изготовления новых полезных вещей. Перед этим он проходит несколько стадий подготовки: измельчается, смешивается с песком и под воздействием высоких температур превращается в однородную массу. Из нее на предприятии изготавливают:
Изделия отличает высокая прочность, износостойкость, легкость и экономичность. Они не теряют свой цвет, могут быть многократно использованы, а срок службы такой продукции составляет более 20 лет.