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Экономика

О вкладе в улучшение экологии рассказали на псковском заводе по переработке мусора

29.03.2024 09:30|ПсковКомментариев: 0

Изготовление изделий из полимерпесчаного композита, сырьем для которого служит вторичный пластик, снижает нагрузку на окружающую среду. Так свой вклад в улучшение экологии описывают на предприятии по сортировке и переработке мусора, расположенном в деревне Котово под Псковом.

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в компании «Спецтранском», вторичный пластик вместо того, чтобы отправиться на свалку, становится источником для изготовления новых полезных вещей. Перед этим он проходит несколько стадий подготовки: измельчается, смешивается с песком и под воздействием высоких температур превращается в однородную массу. Из нее на предприятии изготавливают:

Кольцо колодезное
Кольцо дренажное
Дно колодца
Обечайка
Сборная канализационная (дренажная) система
Люк канализационный
Брусчатка «кирпич»
Брусчатка «косточка»
Брусчатка «квадрат»
Бордюр тротуарный
Сигнальная плитка закрытия кабеля

Изделия отличает высокая прочность, износостойкость, легкость и экономичность. Они не теряют свой цвет, могут быть многократно использованы, а срок службы такой продукции составляет более 20 лет.

Теги: #производство
Источник: Псковская Лента Новостей
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