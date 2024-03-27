Экономика

На псковском заводе по переработке мусора назвали незначительными сроки изготовления партии плитки

Изготовление плитки под заказ возможно в минимальные сроки, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Спецтранском». Сырьем для изготовления плитки является полимерпесчаная смесь. Она получается из пластиковых отходов, перемолотых в мелкую фракцию, смешанных с песком и подвергнутых воздействию высоких температур.

Благодаря состоявшемуся в конце прошлого года обновлению станков – предприятие закупило отечественное оборудование на Сколковском механическом заводе – линейку выпускаемой продукции дополнили кольца для колодцев и септиков.

На данный момент в линейке выпускаемой продукции:

Кольцо колодезное

Кольцо дренажное

Дно колодца

Обечайка

Сборная канализационная (дренажная) система

Люк канализационный

Брусчатка «кирпич»

Брусчатка «косточка»

Брусчатка «квадрат»

Бордюр тротуарный

Сигнальная плитка закрытия кабеля

Полимерпесчаная плитка отличается от цементно-песчаной долговечностью, механической прочностью, износостойкостью и выгодной ценой, а кольца для колодцев и септиков — возможностью ручного монтажа.