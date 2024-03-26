Экономика

Цены в СЗФО растут из-за превышения спроса над предложением

Главная причина роста цен на Северо-Западе в феврале 2024 года – высокая потребительская активность, которая превышает возможности увеличения предложения товаров и услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центробанка.

«Годовая инфляция на Северо-Западе в феврале 2024 года ускорилась до 7,45% после 6,98% в январе. Это по-прежнему ниже, чем в целом по России (7,69%). Главная причина роста цен в макрорегионе – высокая потребительская активность, которая превышает возможности увеличения предложения товаров и услуг», - рассказали в отделении банка.

Годовая инфляция в России в феврале 2024 года увеличилась до 7,69% (в январе – 7,44%). При этом текущие темпы роста цен заметно ниже, чем в осенние месяцы.

Специалисты отметили, что для дальнейшего снижения роста цен необходим продолжительный период жестких денежно-кредитных условий. Они ограничат проинфляционные последствия избыточного расширения спроса. С учетом проводимой Банком России политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, заключили в банке.

Ранее сообщалось, что инфляция в феврале 2024 года (по сравнению с февралем 2023 года) в Псковской области составила 6,54% (на все товары и услуги), базовая инфляция – 6,3%.