Экономика

Резкое подорожание шоколада ожидается в России

Потребительские цены на шоколад и содержащие его продукты продолжат рост на фоне рекордного подорожания какао-бобов и увеличения себестоимости производства. Сильнее всего подорожает горький шоколад - до 60 процентов. Но этот процесс будет размыт по времени, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова.

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Биржевые цены на какао-бобы во вторник достигли нового исторического рекорда – более 10 тысяч долларов за тонну. Рост с начала года - в 2,4 раза. Это отражается и на потребительских ценах на какао. С мая прошлого года к февралю текущего они выросли на шесть процентов, при этом шоколад с октября прошлого года (минимальный уровень в 2023 году) подорожал на 2,6 процента (по данным Росстата).

Поскольку это импортный товар, то цены на какао-порошок, шоколад и все продукты, где они используются, находятся в тесной зависимости от мировых. За последние 12 месяцев цены на мировом рынке выросли почти на 200 процентов, а с начала нынешнего года - более, чем на 100, пишет «Прайм».

«Международная организация по какао прогнозирует дальнейшее падение предложения (в том числе, из-за погодных условий в странах-экспортерах), что может привести к глобальному дефициту этого продукта при сохраняющемся высоком спросе. Следовательно, рост мировых цен на какао продолжится», - отметила эксперт.

На цены какао на российском рынке влияют также затраты на логистику и транспортировку, колебания валютных курсов, расходы на переработку, заработную плату, дополнительные ингредиенты и упаковку, политика торговых сетей и другие параметры. Сдерживающим фактором выступает низкий платежеспособный спрос потребителей.

В свете перечисленного, рост потребительских цен на какао и шоколад продолжится. Их динамика и изменения будут зависеть от доли какао в конечном продукте, стоимости дополнительных пищевых ингредиентов. Кроме этого, производители могут изменить рецептуру и вес продукта, что также скажется на ценах. Нужно учитывать и то обстоятельство, что у многих производителей есть запасы сырья, которые были закуплены ранее по более низким ценам.

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В молочном шоколаде доля какао существенно ниже, чем в горьком, и цены на него вырастут в меньшей степени. По ГОСТу содержание какао-продуктов в молочном шоколаде не должно быть меньше четверти. Можно предположить, что цены на молочный шоколад изменятся в диапазоне от 5 до 30 процентов.

В темном шоколаде по ГОСТу должно быть не менее 40 процентов общего сухого остатка какао-продуктов, в том числе не менее 20 процентов масла какао. В составе горького шоколада, соответственно, не менее 55 процентов общего сухого остатка какао-продуктов, в том числе не менее трети масла какао. Эти виды шоколада подорожают более существенно.

Также изменятся цены на любые продукты, содержащие какао и шоколад в самых разных вариантах: глазурь, начинка, добавки. Это коснется шоколадной пасты, выпечки, кондитерских изделий, йогуртов, глазированных сырков, мороженого с шоколадом, сухих завтраков, фруктов и орехов в шоколадной глазури.

Поскольку какао и шоколад не относятся к важнейшим социально-значимым продуктам питания, то потребительские цены на них не регулируются государством, заключила эксперт.