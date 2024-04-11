Экономика

Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) в очередной раз обновила исторический максимум. По данным на 9:20 мск, драгметалл торгуется на уровне $2403 за тройскую унцию (+1,28%).

Ранее в ходе торгов стоимость золота достигала $2412,7 за тройскую унцию. 3 апреля цена на драгметалл впервые превысила $2,3 тыс.

Стоимость серебра на бирже растет до $28,92 за унцию. В начале апреля цена на него превысила многомесячный максимум, подорожав до $26, пишет «Интерфакс».