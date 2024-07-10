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Экономика

В администрации Пскова разъяснили ситуацию с «разгоном» торговцев на Четырех углах

18.07.2024 15:41|ПсковКомментариев: 0

Торговцы, которых 18 июля выгоняли с рынка на Четырех углах в Пскове, осуществляли свою деятельность на землях муниципалитета. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.  

Фото: Яндекс карты

«Собственник данного земельного участка получил предписание от комитета по управлению муниципальным имуществом о том, что данный участок им использовался не по назначению, так как там предполагалось размещение химчистки. В связи с этим собственник принял решение закрыть участок для торговли. После этого все предприниматели стихийно переместились на земли, принадлежащие муниципалитету», - сказал Андрей Ульянов.  

Замглавы Пскова пояснил, что сегодняшние контрольные мероприятия проводились именно для разъяснения. До предпринимателей доносили, что они ведут незаконную деятельность на землях муниципалитета. 

Цель мероприятия - пояснить гражданам, где можно законно торговать свой продукцией. Приобрести фермерские товары на территории города Пскова можно на ярмарках, расположенных по адресам: 

  • улица Народная, 35-а, (МКУ «Снежинка»);
  • улица Текстильная, 9 (МКУ «Снежинка»);
  • улица Текстильная, 16, (МКУ «Снежинка»);
  • улица Коммунальная, 57-а (ярмарка «Рынок «Нива»);
  • улица Воровского, 6 (ООО «Центральный рынок»);
  • улица Воровского, 6, рынок выходного дня, еженедельно по субботам, (ООО «Центральный рынок»). 

Представители фермерских хозяйств, ранее реализующих продукцию на улице Петровской, 18, могут продолжить свою деятельность  
на муниципальных ярмарках. По вопросу выделения торговых мест (для пенсионеров места выделяются на безвозмездной основе) можно обратиться в адрес отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации города Пскова (телефон 29-10-67) и в МКУ «Снежинка» (телефон +7 (953) 239-16-71).

Напомним, Арбитражный суд Псковской области 28 мая отказал обществу с ограниченной ответственностью «Фавор» в признании права собственности на недвижимое имущество - фундамент объекта незавершенного строительства в Пскове на Рижском проспекте, 9. 

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Ранее Арбитражный суд Псковской области признал отсутствующим право собственности общества с ограниченной ответственностью «Фавор» на здание торгового комплекса, расположенного на Рижском проспекте, 9. 

Также суд сделал вывод о невозможности отнесения данного строения к объектам недвижимости.

20 марта суд обязал ООО «Фавор» демонтировать крытый рынок на Четырех углах в Пскове и восстановить благоустройство территории. ООО «Фавор» обжалует постановление. 

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Теги: #рынок #четыре угла
Источник: Псковская Лента Новостей
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