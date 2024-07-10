Торговцев выгоняют с рынка на Четырех углах в Пскове. ВИДЕО

Торговцам запрещают продавать свою продукцию на рынке на Четырех угла в Пскове, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили работающие там предприниматели.
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Как сообщают продавцы, они занимаются легальной деятельностью, но на них вызывают полицию и просят покинуть рынок. 18 июля сотрудники полиции вновь прибыли на место торговли и начали составлять протоколы на предпринимателей.
Псковичи выступают против закрытия рынка. По их мнению именно здесь можно приобрести свежие качественные продукты. В борьбе за рынок местные жители, по заявлениям, готовы дойти до обращения к председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
Напомним, Арбитражный суд Псковской области 28 мая отказал обществу с ограниченной ответственностью «Фавор» в признании права собственности на недвижимое имущество - фундамент объекта незавершенного строительства в Пскове на Рижском проспекте, 9.
Ранее Арбитражный суд Псковской области признал отсутствующим право собственности общества с ограниченной ответственностью «Фавор» на здание торгового комплекса, расположенного на Рижском проспекте, 9.
Также суд сделал вывод о невозможности отнесения данного строения к объектам недвижимости.
20 марта суд обязал ООО «Фавор» демонтировать крытый рынок на Четырех углах в Пскове и восстановить благоустройство территории. ООО «Фавор» обжалует постановление.