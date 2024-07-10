Экономика

Торговцев выгоняют с рынка на Четырех углах в Пскове. ВИДЕО

Торговцам запрещают продавать свою продукцию на рынке на Четырех угла в Пскове, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили работающие там предприниматели.

Фото: Яндекс Карты

Как сообщают продавцы, они занимаются легальной деятельностью, но на них вызывают полицию и просят покинуть рынок. 18 июля сотрудники полиции вновь прибыли на место торговли и начали составлять протоколы на предпринимателей.

Псковичи выступают против закрытия рынка. По их мнению именно здесь можно приобрести свежие качественные продукты. В борьбе за рынок местные жители, по заявлениям, готовы дойти до обращения к председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

«Мы пенсионеры, пенсии у нас маленькие, а здесь можно качественные продукты купить. Если вы не пойдете нам навстречу, то придется писать Бастрыкину», - говорит пенсионерка, покупающая товары на этом рынке.

Напомним, Арбитражный суд Псковской области 28 мая отказал обществу с ограниченной ответственностью «Фавор» в признании права собственности на недвижимое имущество - фундамент объекта незавершенного строительства в Пскове на Рижском проспекте, 9.

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Ранее Арбитражный суд Псковской области признал отсутствующим право собственности общества с ограниченной ответственностью «Фавор» на здание торгового комплекса, расположенного на Рижском проспекте, 9.

Также суд сделал вывод о невозможности отнесения данного строения к объектам недвижимости.

20 марта суд обязал ООО «Фавор» демонтировать крытый рынок на Четырех углах в Пскове и восстановить благоустройство территории. ООО «Фавор» обжалует постановление.