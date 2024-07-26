Экономика

Экспертный совет согласовал строительство маслоэкстракционного завода в зоне «Моглино»

Инвестиционный проект по строительству маслоэкстракционного завода на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» одобрили участники Экспертного совета под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На региональной промышленной площадке инвестор планирует возвести комплекс инфраструктурных объектов, направленных на подготовку, хранение и двухступенчатый отжим зерна, а также экстракцию остаточного масла из жмыха. Продуктом производства станет нерафинированное рапсовое масло и рапсовый шрот.

При этом выпуск масла будет ориентирован на экспорт в Китай — компания «Сила Сибири», реализующая инвестпроект, является крупнейшим экспортером в России, рассказал директор завода Дмитрий Федоров. Шрот же востребован на отечественном рынке птицепроизводства.

Михаил Ведерников поинтересовался у инвестора, где он планирует приобретать сырье. Зерно компания будет закупать у аграриев центральной России и Северо-Запада, в том числе у псковских фермеров, ответил Дмитрий Федоров.

Объем инвестиций, направленных на реализацию проекта, составит порядка 2 млрд рублей. Предполагаемый объем производства в первый год работы составляет более 15 тысяч тонн продукции, при выходе на полную мощность через 4 года — свыше 175 тысяч тонн продукции. Для обеспечения функционирования предприятия в полном объеме потребуется привлечь 55 работников.

Управляющая компания особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» готова предоставить площадку, инженерные мощности и технические ресурсы для осуществления деятельности, отметил и. о. директора ОЭЗ Алексей Брижаха.

По итогам обсуждения проекта губернатор пожелал инвестору успешной его реализации на территории Псковской области.

Смотрите также Завод по производству растительных масел зарегистрировали в ОЭЗ «Моглино»

Напомним, ранее проект по строительству маслоэкстракционного завода был одобрен к рассмотрению экспертным советом ОЭЗ ППТ «Моглино».