Экономика

Завод по производству растительных масел зарегистрировали в ОЭЗ «Моглино»

Новый резидент зарегистрирован в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе. Производством нерафинированных растительных масел и их фракций в зоне займется ООО «Северо-западный маслоэкстракционный завод».

Как указано на сайте для проверки контрагентов rusprofile, общество с ограниченной ответственностью «Северо-западный маслоэкстракционный завод» зарегистрировано 19 июня 2024 года. Уставный капитал - 5 000 000 рублей

Директор предприятия - Дмитрий Федоров.

Ранее сообщалось, что число выпускающих продукцию резидентов особой экономической зоны «Моглино» достигло семи.