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Экономика

Инвестиции на строительство завода по производству сыра в «Моглино» превысят 700 млн рублей

05.09.2024 16:20|ПсковКомментариев: 0

Торговая группа «Интерпродукт» создаст предприятие по производству сыров в Псковской области стоимостью 700 000 000 рублей.

Наблюдательный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Моглино» одобрил инвестиционный проект петербургской компании «Интерпродукт» по созданию производства сыров на основе бессывороточной технологии в Псковской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

Мощность предприятия по выпуску натурального и имитационного сыра составит порядка 23 тысячи тонн в год. Инвестиции превысят 700 млн рублей.

Ввод производства намечен на 2029 год. На заводе будет создано более 100 рабочих мест. Предполагается, что основными потребителями продукции нового предприятия станет сектор HoReCa, сетевые пиццерии, производители готового питания, пишет «Интерфакс».

Согласно сайту группы, «Интерпродукт» образована в 1991 году в Петербурге как трейдер пищевой продукции. Преимущественно в ассортименте компании присутствуют сухие молочные продукты.

По данным из ЕГРЮЛ, совладельцами ООО «Интерпродукт» на паритетных началах являются Ольга Семененко и гендиректор компании Андрей Шилов, которым принадлежит также ООО «Любимский сырзавод» в Петербурге.

ОЭЗ «Моглино» учреждена на территории Псковской области в 2012 году. Ее задача - создание высокотехнологичных производств. Приоритетными направлениями развития ОЭЗ являются производство электротехники и бытового оборудования, материалов, автокомпонентов, коммунального оборудования, строительных материалов, пищевых ингредиентов.

Теги: #сыр
Источник: Псковская Лента Новостей
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