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Экономика

Производство сыров планируют запустить на площадке «Моглино» в Псковском районе

04.09.2024 16:48|ПсковКомментариев: 2

Наблюдательный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» согласовал реализацию на площадке инвестиционного проекта по производству индустриальных сыров на основе бессывороточной технологии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Заседание прошло в среду, 4 сентября, в правительстве региона под председательством заместителя губернатора Псковской области Нинель Салагаевой.

Проект представил генеральный директор «Интерпродукт» Андрей Шилов, который рассказал, что в ОЭЗ «Моглино» планируется построить не только производственное здание с двумя блоками сыродельных линий, но и инженерный корпус, а также локальные очистные сооружения.

Управляющая компания ОЭЗ ППТ «Моглино» готова предоставить инвестору земельный участок и запрашиваемые ресурсы в полном объеме. Продуктом завода станет натуральный и имитационный сыр типа «Моцарелла», выпускаемый в ассортименте объемом порядка 23 тысячи тонн в год с последующим развитием производственных мощностей.

Объем инвестиций, который запланирован для реализации проекта, составляет свыше 700 миллионов рублей.

Для организации производственного цикла на заводе будет создано более 100 рабочих мест. По итогам презентации представители совета задали инвестору ряд уточняющих вопросов, касающихся в том числе рынка сбыта продукции.

Андрей Шилов отметил, что реализация продукции завода будет осуществляться по принципу «бизнес для бизнеса» для сегментов HoReCa (Hotel, Restaurant и Cafe) в регионы России, СНГ и ближнего зарубежья. Сейчас ведущим партнером компании является одна из крупнейших в России сетей пиццерий.

Вице-губернатор пожелала удачи инвестору в презентации и защите бизнес-проекта на экспертном совете.

Теги: #Моглино
Источник: Псковская Лента Новостей
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