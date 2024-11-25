Экономика

Проект бюджета Псковской области на 2025 год принят в первом чтении

Основные характеристики областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов приняли в первом чтении на 39-ой очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Так, общий объем доходов областного бюджета на 2025 год предполагает сумму в 48 млрд 592 млн 121 тысячу рублей, а общий объем расходов областного бюджета в сумме — 51 млрд 789 млн 735 тысяч рублей.

Дефицит областного бюджета составил 3 млрд 197 млн 614 тысяч рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга Псковской области на 1 января 2026 года в сумме 23 млрд 283 млн 550 тысяч рублей.

Основные характеристики областного бюджета на 2026 год и на 2027 год:

общий объем доходов областного бюджета на 2026 год в сумме 55 млрд 200 млн 478 тысяч рублей и на 2027 год в сумме 40 млрд 216 млн 251 тысяч рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2026 год в сумме 52 млрд 60 млн 607 тысяч рублей, в том числе объем условно утвержденных расходов в сумме 884 млн рублей, и на 2027 год в сумме 37 млрд 32 млн 779 тысяч рублей, в том числе объем условно утвержденных расходов в сумме 1 млрд 852 млн рублей;

профицит областного бюджета на 2026 год в сумме 3 млн 139 тысяч 871 рубль и на 2027 год в сумме 3 млн 183 тысячи 472 рубля;

верхний предел государственного внутреннего долга Псковской области на 1 января 2027 года планируют в сумме 19 млрд 662 млн 846 тысяч рублей, и на 1 января 2028 года в сумме 16 млрд 147 млн 846 тысяч рублей.

«За» выступил 21 депутат, воздержались 4 депутата.