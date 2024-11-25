Проект бюджета Псковской области на 2025 год принят в первом чтении

Основные характеристики областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов приняли в первом чтении на 39-ой очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания
Так, общий объем доходов областного бюджета на 2025 год предполагает сумму в 48 млрд 592 млн 121 тысячу рублей, а общий объем расходов областного бюджета в сумме — 51 млрд 789 млн 735 тысяч рублей.
Дефицит областного бюджета составил 3 млрд 197 млн 614 тысяч рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга Псковской области на 1 января 2026 года в сумме 23 млрд 283 млн 550 тысяч рублей.
Основные характеристики областного бюджета на 2026 год и на 2027 год:
«За» выступил 21 депутат, воздержались 4 депутата.