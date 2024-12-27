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О создании экспертной группы по развитию креативной экономики рассказала Анастасия Иванова

27.12.2024 15:11|ПсковКомментариев: 0

О создании экспертной группы по развитию креативной экономики в Псковской области рассказала руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). 

«В рамках внедрения регионального стандарта у нас есть опорная организация по развитию креативной экономики, такой организацией является центр "Мой бизнес"», - рассказала Анастасия Иванова и добавила, что была создана региональная экспертная группа. 

Руководитель центра «Мой бизнес» отметила, что по внедрению регионального стандарта по креативной экономике, которое курирует Агентство креативных индустрий, нет единого плана, по которому должны двигаться все регионы, здесь к каждому региону индивидуальный подход. «Регионы сами вправе решать, что они будут развивать, кто будет развивать, кто должен входить в экспертную группу», - пояснила Анастасия Иванова.

В Пскове экспертная группа формировалась из лидеров общественного мнения. «Также у нас представлены разные индустрии: архитектура, дизайн, музыка, сфера туризма, дополнительного образования», - поделалась гостья студии. 

Теги: #Креативная экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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