Экономика

«Креативная экономика»: Индустрия фото. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Креативная экономика», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 27 августа.

Как псковские фотографы приходят в профессию? Фотография в Псковской области - это искусство или заработок? Сколько стоит «входной билет» в профессию фотографа? Как и куда развиваться фотографу в регионе? Есть ли в регионе фото-сообщество? Чего не хватает псковским фотографам для развития?

На эти и другие вопросы ответили:

фотограф, автор проекта и иммерсионной выставки #ПРОДЕЛО Наталья Ушкалова.

фотограф, видеограф Егор Р,

фотограф-пейзажист Роман Дмитриев.

Напомним, в рамках программы «Креативная экономика» ведущий Константин Калиниченко и руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова обсуждают актуальные вопросы развития и меры поддержки малого бизнеса в регионе.