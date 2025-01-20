Экономика

Налоговая амнистия принесет в бюджет только 10 млрд в 2025 году

Бюджет пополнится примерно на 10 млрд рублей в 2025 году благодаря налоговой амнистии при дроблении, оценил эксперт совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП) Алексей Крылов.

В последние годы налоговая доначисляла бизнесу за дробление примерно по 10 млрд в год. Впрочем, по оценкам ТПП, общая недоимка казны от таких нарушений составляет около 100 млрд рублей ежегодно.

Амнистия может принести в казну дополнительные 15-20 млрд рублей в этом году, согласилась доцент РЭУ имени Георгия Плеханова Юлия Коваленко. Она добавила, что этому также будет способствовать растущие обороты компаний и увеличение порогов по «упрощенке» вдвое, до 450 млн: предприятиям просто станет менее выгодно нарушать закон, пишут «Известия».

«Хотя в ближайшие годы бюджет едва ли будет значительно пополняться благодаря налоговой амнистии, но в перспективе предприятия увидят преимущества отказа от незаконной оптимизации и количество честных налогоплательщиков увеличится», — полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Вместе с тем сейчас применяются настолько изощренные схемы деления, что вскрыть их и доказать в суде можно только по материалам оперативной работы, а ресурсы правоохранителей тут объективно ограничены, считает руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.

«Есть вероятность, что многие компании предпочтут занять «страусиную позицию» и спрятать голову в песок. Возможно, потребуется прецедентное дело, как в случае с Блиновской и другими блогерами», — отметила Екатерина Авдеева.