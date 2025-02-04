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Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Добросовестное поведение должника в процедуре банкротства

06.02.2025 12:02|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Банкротство и точка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).      

Тема, которую ведущий Константин Калиниченко обсудит с арбитражным управляющим Ульяной Михайловой, «Добросовестное поведение должника в процедуре банкротства. Мифы и реальность».

«Банкротство и точка» - это программа, в которой эксперты-практики раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

Трансляция завершена 

Источник: Псковская Лента Новостей
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