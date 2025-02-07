«Светофор» сокращает число магазинов после проверок

После массовых проверок надзорных органов одна из крупнейших российских торговых сетей «Светофор» закрыла часть действующих магазинов. За два месяца их общее число сократилось почти на 10%. Потеря трафика обернется для ритейлера снижением выручки уже по итогам 2024 года. В дальнейшем проблема может обостриться: от сотрудничества со «Светофором» начали отказываться поставщики.
Количество работающих магазинов сети «Светофор» начало сокращаться. На 1 февраля действовали 2,2 тысячи точек, к началу января значение снизилось на 7%, декабря — на 9,8%, подсчитали в «Infoline-аналитике».
«Светофор» — сеть супермаркетов-дискаунтеров, основанная в 2009 году Сергеем и Андреем Шнайдерами. Первый объект открылся в Красноярске, но сейчас они представлены в большинстве регионов страны. Магазины, как правило, располагаются на значительном расстоянии друг от друга в малопривлекательных помещениях и ориентируются на потребителей с низким бюджетом, пишет «Коммерсантъ».
По результатам 2023 года «Светофор» занял пятую позицию в рейтинге крупнейших FMCG-сетей России, показав рост выручки на 8% год к году. Но затем обороты ритейлера начали снижаться из-за падающего трафика. Согласно предварительным подсчетам «Infoline-аналитики», падение по итогам всего 2024 года составит 5%, до 379,6 млрд рублей. Негативный тренд прослеживается на фоне роста оборотов других крупных ритейлеров. У X5 (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») за 2024 год он вырос на 24,2%, до 3,9 трлн рублей «Лента» прибавила 44,2%, до 888,3 млрд рублей.
Закрытие магазинов в последний месяц связано в том числе с действиями регуляторов и проверками деятельности компании, предполагает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В самом «Светофоре» на вопросы оперативно не ответили. С критикой «Светофора» в конце прошлого года выступал депутат Госдумы Сергей Лисовский. Изданию Shopper`s он заявлял, что ритейлер обходит нормы закона о торговле. Поставщики заключают соглашения не с магазинами, а с логистическими центрами. Это позволяет использовать договоры комиссии, не выкупая товар. «Светофор», по мнению парламентария, также допускает возвраты продукции со сроком годности до 30 дней и ее утилизацию за счет поставщиков.