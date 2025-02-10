Экономика

Плюс два

Псковская область в начале 2025 года заняла 56 место в рейтинге перспективности трудоустройства. Позиции региона выросли по сравнению с первым кварталом прошлого года - регион поднялся на два пункта. Ситуация на псковском рынке труда постепенно улучшается? Или, как это нередко бывает, отдельные показатели не всегда отражают реальное положение вещей? Легко ли в Псковской области найти хорошую работу, узнала Псковская Лента Новостей.

Свой рейтинг HeadHunter создал на основе данных своей же платформы, учитывая такие показатели, как рост средней предлагаемой заработной платы, уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места, доля тех, кто не готов к переезду. Так, по сравнению с началом 2024 года в регионе выросла средняя предлагаемая зарплата – с 49 800 рублей до 59 200 рублей. Уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места увеличился с 2,7 до 3,3 резюме на вакансию, а также выросла доля тех, кто не готов к переезду – с 81% до 84%. При этом Псковская область показывает более положительную динамику, чем, например, Санкт-Петербург, упавший в рейтинге сразу на 17 пунктов.

Безработица сокращается

Рост важных для оценки перспективности трудоустройства в регионе показателей подтверждает и профильный комитет. «Мы на постоянной основе проводим мониторинг показателей по заработной плате в регионе. Последние два года прослеживается постоянный рост среднемесячной заработной платы. Так, в 2023 году, по данным Псковстата, этот показатель составил 44853 рублей, что составляет 115,1% от 2022 года. За январь-ноябрь 2024 средняя заработная плата по региону составила 53 211,7 рублей, что больше на 21,8%, чем за аналогичный период 2023 года», - сообщила председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

Еще один аргумент в пользу того, что на рынке труда намечаются улучшения, - сокращение безработицы. По словам Алены Труновой, с начала года в кадровые центры «Работа России» за содействием в поиске подходящей вакансии обратилось 334 человека, и на сегодняшний день трудоустроен каждый третий. «С другими гражданами проводим дополнительную работу: кого-то перепрофилируем, направляем на переобучение, помогаем выбрать новое направление, помогаем создать резюме и подготовиться к собеседованию», - заметила председатель комитета.

Если говорить о безработных, то на 1 января 2025 года на учете в кадровых центрах - 799 человек, что составляет примерно 0,3% от всего трудоспособного населения региона. «Мы можем наблюдать сокращение численности безработных граждан, так на сегодняшний день на учете состоит 743 человека, а это уже 0,2% от трудоспособного населения области.

Если говорить о динамике, то в начале прошлого года в регионе числилось 1 170 безработных граждан, в 2023 году – 1 805, в 2022 – 2 426, а в 2021 – 6 830, что говорит о положительной динамике», - рассказала Алена Трунова.

Спрос на рабочие профессии

Кому в Псковской области проще найти работу? Председатель комитета по труду и занятости назвала наиболее востребованные на сегодня профессии.

«В настоящее время в службы занятости населения работодателями заявлено порядка 7 600 вакансий. Три наиболее востребованных вида экономической деятельности в регионе: «обрабатывающие производства» - 2900 вакансий, «область здравоохранения и социальных услуг» - 900 вакансий и «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» - 800 вакансий», - сообщила Алена Трунова.

Среди профессий, по которым опубликовано наибольшее количество вакансий, можно назвать: подсобный рабочий - более 800 вакансий, грузчики - более 700 заявок, оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм - более 500 человек, оператор этикетировочного станка - более 200, продавец-кассир, швея, водитель автомобиля - около 200, медицинская сестра - более 150 вакансий.

Любопытно, что у молодежи наиболее востребованными оказались рабочие профессии. В прошлом году в псковские кадровые центры «Работа России» обратилось более 3 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе - более 1 200 несовершеннолетних граждан. Трудоустроено более 2,2 тысячи человек. Наиболее востребованными среди молодых людей стали профессии: электросварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторы котельной, вычислительных машин, связи, свиноводческих комплектов и механизированных ферм.

Круговорот кадров

Ни для кого не секрет, что псковичи нередко предпочитают искать работу в Северной столице. Особенно это касается вчерашних школьников и студентов — многие не хотят оставаться работать в регионе. Эту ситуацию региональные врасти пытаются изменить, создавая «новые возможности, которые могут поконкурировать с теми причинами, по которым молодежь принимала решение переехать еще пару лет назад».

«Со стороны службы занятости мы тоже следуем этим веяниям и меняемся», - отмечает Алена Трунова.

Например, с прошлого года модернизируются центры занятости. «Это уже давно не та самая биржа труда, это современный кадровый центр, который может предоставить меры поддержки, в том числе, сформировать индивидуальный план для каждого клиента, помочь с составлением резюме или подготовкой к собеседованию».

Также создан Молодежный кадровый центр, а помимо мер поддержки служба занятости предлагает и событийный блок: встречи в рамках Женского клуба, профтуры, экскурсии, квизы. «Здесь нельзя не вспомнить наш региональный карьерный форум «Найди себя в Псковской области», который прошел впервые в 2023 году с целью самоопределения и карьерного развития молодежи и уже стал ярким событием в сфере молодежной занятости региона. За два года участниками форума стали более 220 человек в очном формате и более 3000 человек в формате онлайн», - напомнила она.

И, конечно, «потери» от оттока кадров в крупные города компенсируются привлечением специалистов из других регионов. Для решения этой задачи в области работают специальные программы.

Так, в рамках нового нацпроекта «Кадры» реализуется региональная программа «Повышение мобильности трудовых ресурсов». Работодатели трудоустраивают работников из других субъектов Российской Федерации. При трудоустройстве таких специалистов работодателю выплачивается субсидия на предоставление финансовой поддержки в размере 225 тысяч рублей на одного человека.

«В прошлом году благодаря программе работодатели трудоустроили и перевезли в Псковскую области 18 человек, в 2025 году планируется трудоустроить 19 человек», - сообщила Алена Трунова.

Аналогичная работа ведется в рамках государственной программы по переселению соотечественников. Из числа прибывших в регион в 2024 году - более 70 % трудоустроены либо занимаются предпринимательской деятельностью. Среди них: врачи, акушеры, медсестры, педагоги, работники в сферах производства продуктов питания, строительства, торговли, оказания транспортных услуг. «Так, в Псковскую область в прошлом году переселилась семья врачей-инфекционистов из Киргизии. Глава семьи - кандидат медицинских наук, преподает в ПсковГУ, а супруга работает в областной инфекционной больнице», - рассказала председатель комитета.

По ее словам, соотечественники также заинтересованы в работе на селе. Так, три семьи из Латвии, которые переехали к нам в 2024 году занимаются разведением птицы, цветоводством, овощеводством и производством другой сельскохозяйственной продукции.

Работать предметно

Проблемный вопрос с нехваткой специалистов решается и путем «выращивания» собственных кадров. В отрасли образования тоже есть положительные тенденции в последние годы. «Ситуация (дефицит кадров — прим.ред) усугублялась на протяжении десятилетий. И сейчас, по мановению волшебной палочки, ее исправить не удастся», - честно сказал председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Однако, по его словам, количество молодых специалистов, которые приходят в школу, растет. Если три года назад в школы приходило работать порядка 40 молодых специалистов, то сейчас эта цифра превысила 150 человек.

«Желание работать в образовательных организациях будет расти вместе с наращиванием объема усилий по улучшению условий труда. Сказать, что все выпускники без исключения сегодня хотят работать в школе, мы, конечно же, не можем. Вместе с тем, мы видим тех, которые в ней хотят работать. Психолого-педагогические классы, которые сегодня открываются в области — это тот контингент ребят, с которым мы предметно будем работать и кто завтра станет педагогом», - уверен он.

Одним словом, если условия труда и размеры оплаты этого труда хотя бы медленно будут расти, у региона есть шансы постепенно подниматься в рейтинге перспективности трудоустройства. Вряд ли дотационный регион с отсутствием градооборазующих предприятий и крупных производств вдруг станет таким же привлекательным, как лидер рейтинга hh - Амурская область, где медиана предлагаемой зарплаты составляет 102 600 рублей и откуда не планируют уезжать в поисках работы 75% жителей. Но хочется верить, что область будет развивать свои наиболее перспективные сферы и станет местом, откуда не захочется сбегать в поисках лучшей жизни.

Светлана Синцова

