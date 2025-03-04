Экономика

Псковичам напомнили о сроке подачи декларации о доходах за 2024 год

Декларационная кампания 2025 года стартовала с первых чисел января. Не позднее 30 апреля 2025 года налогоплательщикам необходимо отчитаться о полученных в 2024 году доходах. В настоящее время действует форма налоговой декларации 3-НДФЛ, утвержденная приказом ФНС России от 19 сентября 2024 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

На сегодняшний день налоговыми органами Псковской области принято свыше 15 тысяч деклараций по форме 3-НДФЛ, из них 99,33 % деклараций поданы в электронном виде.

Напомним, отчитаться о доходах необходимо, если в 2024 году налогоплательщик:

получил доход от продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения, а также доход от реализации имущественных прав (переуступка права требования);

получил в дар от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи;

получил вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;

получил выигрыши от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе;

получил доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

Кроме того, задекларировать полученные в 2024 году доходы должны также ИП, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Самый удобный способ подачи декларации – сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Также декларацию можно представить в налоговый орган по месту учета лично или через представителя, по почте или через МФЦ.

Сформировать налоговые декларации по форме 3-НДФЛ поможет расположенная на сайте ФНС России программа «Декларация», которая автоматически проверяет корректность внесенных данных, что уменьшает вероятность появления ошибки.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля 2025 года.