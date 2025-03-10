Экономика

Аграриям в Псковской области напомнили сроки предоставления декларации за прошлый год

УФНС России по Псковской области информирует организации и индивидуальных предпринимателей (ИП), применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН), о сроках представления деклараций в налоговые органы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Налогоплательщики по истечении налогового периода (календарного года) представляют в налоговые органы налоговые декларации (ст. 346.10 НК РФ):

организации - по месту своего нахождения;

ИП - по месту своего жительства.

Налогоплательщики представляют налоговую декларацию:

по итогам налогового периода не позднее 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2 настоящего пункта (пп. 1 п. 2 ст. 346.10 НК РФ);

не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором согласно уведомлению, представленному налогоплательщиком в налоговый орган в соответствии с пунктом 9 статьи 346.3НК РФ, им прекращена предпринимательская деятельность в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя, признаваемого таковым в соответствии с главой 26.1 НК РФ (пп. 2 п. 2 ст. 346.10 НК РФ).

Таким образом, срок представления декларации по ЕСХН за 2024 год установлен не позднее 25 марта 2025 года.

Напомним, налоговая декларация за 2024 год представляется по форме, утвержденной приказом ФНС России от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@.