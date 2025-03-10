Экономика

Суд наложил арест почти на 20 млн рублей великолукской компании ООО «Слактис»

Суд наложил арест почти на 20 млн рублей великолукской компании ООО «Слактис», решение опубликовано на сайте Арбитражного суда Псковской области.

«Суд определил: наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах общества с ограниченной ответственностью "Слактис", в пределах суммы 19 млн 933 тысяч 499 рублей 66 копеек», - говорится в решении.

ООО «Слактис» входит в группу компаний «Кабош». Ранее Арбитражный суд Псковской области отказал в удовлетворении заявления ГК «Кабош» о приостановлении исполнительного производства по взысканию неуплаченных налогов, сборов (пеней, штрафов) в сумме более 44 млн рублей.