Суд наложил арест почти на 20 млн рублей великолукской компании ООО «Слактис», решение опубликовано на сайте Арбитражного суда Псковской области.
«Суд определил: наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах общества с ограниченной ответственностью "Слактис", в пределах суммы 19 млн 933 тысяч 499 рублей 66 копеек», - говорится в решении.
ООО «Слактис» входит в группу компаний «Кабош». Ранее Арбитражный суд Псковской области отказал в удовлетворении заявления ГК «Кабош» о приостановлении исполнительного производства по взысканию неуплаченных налогов, сборов (пеней, штрафов) в сумме более 44 млн рублей.