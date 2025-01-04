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Псковской компании «Кабош» отказали в приостановлении взыскания долга в более 44 млн руб

Арбитражный суд Псковской области отказал в удовлетворении заявления ООО «Группа компаний Кабош» о приостановлении исполнительного производства по взысканию неуплаченных налогов, сборов (пеней, штрафов) в сумме более 44 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

Изображение взято с официального сайта группы компаний «Кабош»

В свою очередь, заявление Федеральной налоговой службы в лице управления ФНС России по Псковской области о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Группа компаний Кабош» принято к производству.

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 5 февраля (дело № А52-6732/2024).

Напомним, ООО «Группа компаний Кабош» обратилось в суд с иском о приостановлении исполнительного производства по взысканию неуплаченных налогов, сборов (пеней, штрафов) в сумме более 44 миллионов рублей.

В обоснование заявления о приостановлении исполнительного производства, общество указывает, что в декабре 2024 года в адрес УФНС России по Псковской области направлено обращение об урегулировании текущей задолженности по налогам и обязательным страховым взносам, с предложением о заключении мирового соглашения.

Предварительное и судебное заседания прошло 26 декабря 2024 года (дело №А52-7314/2024).

Кроме того, в Арбитражный суд Псковской области УФНС России по Псковской области подано заявление о признании ООО «Группа компаний Кабош» несостоятельным (банкротом).