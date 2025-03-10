Экономика

Жилой комплекс премиум-класса Великий берег возведут в Пскове

Жилой комплекс «Великий берег» возведет строительная компания ООО «МИГ60» в Пскове. Проект обсудили на заседании совета по инвестициям при губернаторе Псковской области сегодня, 13 марта. Об этом сообщил Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников/ telegram-канал

На текущий момент уже были проведены земляные работы и подготовлена площадка для реализации проекта. Земельный участок расположен на улице Стрелковой дивизии 128.

Основной проблемой для реализации проекта является вопрос возможности организации проезда к земельному участку через прилегающую территорию.

Жилой комплекс представляет собой единый объект, состоящий из трёх секций общей площадью 4266,65 квадратных метров, четырёх этажей по 12 квартир на каждой секции. Объём инвестиций для реализации проекта - 382 миллиона рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2026 года.

Помимо этого, по итогам заседания было поддержано строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями на первом этаже. Место постройки - город Псков, район улиц Ижорского Батальона и Загородной. На первом этаже дома будет располагаться библиотека. Для этого в муниципальную собственность будет передано нежилое помещение площадью 450 квадратных метров.