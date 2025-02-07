Недвижимость

Библиотека из псковской школы №3 переедет в новую многоэтажку в Овсище

Библиотека из школы №3 переедет в новую многоэтажку в Овсище, которую скоро начнут строить в районе улиц Ижорского Батальона и Загородной, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Нежилые помещения расположатся на первом этаже дома. Одно из них, площадью 450 квадратных метров, перейдёт в муниципальную собственность.

«По многочисленным обращениям жителей сюда переедет библиотека, которая сейчас находится в здании школы №3», - сказал Борис Елкин.

Дом будет девятиэтажным, с огороженной территорией, видеонаблюдением, детскими и спортивными площадками, а также зонами для отдыха взрослых.

Смотрите также Новая многоэтажка с библиотекой появится в псковском микрорайоне Овсище

Инвестиционное соглашение о его строительстве одобрил Совет по инвестициям Псковской области. Планируется, что объект будет введён в эксплуатацию в первом квартале 2028 года.