Экономика

LG провела пробный перезапуск завода в РФ

Южнокорейская LG Electronics провела пробный перезапуск завода в России и внимательно следит за ситуацией с переговорами по Украине, заявили в компании.

«Ситуация российского филиала LG Electronics заключается в том, что, в отличие от Hyundai, вопроса о продаже филиала и других подобных вопросов не возникало. После начала конфликта производство было приостановлено, однако когда появились признаки возможного прекращения конфликта, в компании начали беспокоиться о коррозии оборудования на местных объектах, поэтому было принято решение провести пробный перезапуск», — пояснил представитель LG.

Речь идет о заводе по производству электронных приборов в Москве. До начала украинского конфликта там выпускали стиральные машины и холодильники, пишет РИА Новости.

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Источник подчеркнул, что перезапуск нужен, чтобы предотвратить износ простаивающих мощностей. Для производства используются материалы, уже имеющиеся на заводе, добавил он.

По словам генерального директора LG Чо Чжу Вана, компания по-прежнему «проявляет осторожность, поскольку конфликт еще не закончился», внимательно следит за ситуацией и сможет возобновить работу, когда с России снимут санкции.

Представитель LG добавил, что вопрос о дальнейшей работе российского филиала не может быть «исключительно решением компании», поскольку важны и межправительственные договоренности, и то, какие решения примет правительство Южной Кореи.

«Поэтому мы внимательно следим за ситуацией», — заверил он.

Как отмечал российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев, путь к восстановлению отношений России и Южной Кореи лежит через снятие санкций.