Экономика

Большинству респондентов ПЛН оказалось безразлично возвращение в РФ западных брендов

Более чем половину (53.5%) опрошенных Псковской Лентой Новостей читателей не интересует возвращение западных брендов в Россию. Такие данные следуют из еженедельного опроса, в котором приняли участие 342 человека.

При этом 21.9% респондентов ждут возвращения брендов и отмечают, что отечественных аналогов качественным западным товарам - нет.

10.8% считают, что в России все хорошо импортозаместили.

7% признались, что не ожидают возвращения западных брендов в ближайшие годы.

5,6% хотели бы вновь видеть в РФ западные бренды, так как в магазинах после их ухода заметно сократился ассортимент.

1,2% не хотят возвращения западных товаров, так как у России есть партнерские отношения с Китаем, который покрывает все нужды.

Из данного опроса можно сделать вывод, что уход именитых брендов из России не сильно волнует псковичей. Тоскуют по западным логотипам и сетуют на качество отечественных товаров лишь 22% респондентов. Также среди опрошенных нашлись те, кто недоволен сократившимся ассортиментом в магазинах. Стоит отметить, что 7% проголосовавших не обольщаются разговорами о возможном «потеплении» и не ждут возвращения западных товаров в ближайшие годы.

Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Надо ли ввести более жесткие меры по борьбе с рыбаками, выходящими на хрупкий лед?