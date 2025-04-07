Экономика

Псковская область опустилась на одну строчку в рейтинге регионов по доле просроченной задолженности населения

Псковская область заняла 71 место в рейтинге регионов по доле просроченной задолженности населения. Исследование подготовили эксперты РИА Новости.

В Псковской области доля просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта составила 4,99% (изменение к доле просрочки за 12 месяцев к 1 марта 2025 года — 0,79%). Ссудная задолженность на численность экономически активного населения — 319 тысяч рублей, что на 2 тысячи больше, чем годом ранее.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге за 2025 год заняли следующие позиции:

3 место - Санкт-Петербург;

6 место - Ненецкий автономный округ;

12 место - Архангельская область;

22 место - Ленинградская область;

25 место - Мурманская область;

32 место - Вологодская область;

33 место - Республика Карелия;

53 место - Калининградская область;

56 место - Новгородская область.

Платежная дисциплина населения по состоянию на 1 марта этого года снизилась в большинстве регионов России, при этом самые высокие показатели – у Севастополя и Крыма, замыкают список республики Северного Кавказа.

Как свидетельствуют результаты исследования, среди российских регионов наблюдается значительная дифференциация по доле просроченной задолженности по кредитам населению. По состоянию на 1 марта 2025 года доля просрочки между регионами варьируется от 1,75 до 20,9 процента, а медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению равнялось 4,28, против 3,65 процента в исследовании 2024 года.

Согласно результатам исследования, за последние 12 месяцев, по состоянию на 1 марта 2025 года, более 96% регионов (82 из 85) характеризовались снижением платежной дисциплины населения и ростом просрочки.

Максимальное увеличение доли просрочки отмечалось у Ингушетии (прирост на 9,1 процентного пункта). На втором месте по приросту доли просроченной задолженности расположился Дагестан, где доля просроченной задолженности выросла на 3,75 процентного пункта. Третий результат (+3,2 процентного пункта) у Чечни. Еще шесть регионов характеризовались увеличением доли просрочки в диапазоне 1-2 процентных пункта.

Напомним, в 2024 году Псковская область занимала 70 место в данном рейтинге.