Экономика

Псковская область заняла 70 место в рейтинге регионов по доле просроченных кредитов

Псковская область заняла 70 место в рейтинге регионов по доле просроченных кредитов. Исследование подготовили эксперты РИА Новости.

В Псковской области доля просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта составила 4,2% (изменение к доле просрочки за 12 месяцев к 1 марта 2024 года -0,5%). Ссудная задолженность на численность экономически активного населения - 316 тысяч рублей.

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Платежная дисциплина населения по состоянию на 1 марта этого года улучшилась почти во всех регионах России, при этом самые высокие показатели – у Севастополя и Санкт-Петербурга.

Банковское кредитование населения в 2023 году показало очень высокие темпы роста, что позволяет говорить о кредитном буме. Обеспечивали сильную динамику невысокие процентные ставки в первой половине года, отложенный спрос на кредиты, желание зафиксировать невысокую стоимость кредитов в период, когда процентные ставки начали расти, а также льготные государственные программы по ипотеке.

Как отмечают эксперты, в целом в 2023 году портфель розничных кредитов вырос на 23%, против прироста на 9,5% в 2022 году. В последние месяцы прирост начал замедлятся на фоне очень высоких ставок, при этом на 1 марта 2024 года население оставалось должно банкам 33,6 триллиона рублей или примерно по 440 тысяч рублей на каждого экономически активного гражданина России.

Основным флагманом в кредитовании населения в 2023 году выступала ипотека. Заметный прирост ипотеки в 2023 году наблюдался почти в каждом месяце, а в целом по итогам года он оказался рекордным – 34,5%. При этом за один год было выдано более двух миллионов ипотечных кредитов.

На фоне роста кредитной нагрузки населения платежная дисциплина оставалась на хорошем уровне, и наблюдалось повсеместное снижение доли просроченной задолженности. За последние 12 месяцев доля просроченной задолженности в рублевом кредитном портфеле снизилась до 3,41% на 1 марта текущего года против 4,03% на аналогичную дату в 2023 году. Для сравнения в 2017 году доля просрочки по кредитам физических лиц превышала 8%, то есть за последние семь лет эта доля снизилась вдвое.