Экономика

Следить за развитием экономики региона псковичи могут в социальных сетях

Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области активно использует цифровые платформы, чтобы делиться важной информацией с жителями региона, предпринимателями и инвесторами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Официальные страницы комитета:

В комитете отметили, что на этих площадках размещаются:

Оперативные новости о развитии экономики региона; Информация о новых инвестиционных проектах; Объявления о форумах, грантах, мерах поддержки бизнеса; Полезные материалы для действующих и начинающих предпринимателей.

Также, здесь же можно почитать о реализации национальных проектов, направленных на устойчивый экономический рост, повышение качества жизни и создание новых рабочих мест:

1. «Эффективная и конкурентная экономика» — поддержка малого и среднего бизнеса через гранты, субсидии и консультации; внедрение современных технологий и повышение производственной эффективности предприятий.

2. «Международная кооперация и экспорт» — помощь предприятиям в выходе на зарубежные рынки, продвижение продукции псковских производителей и увеличение объемов экспорта.

Свои официальные страницы также активно ведет подведомственное учреждение комитета — Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области. МФЦ — это «единое окно» для получения сотен госуслуг, а цифровые каналы делают этот процесс еще удобнее и прозрачнее.

Официальные страницы МФЦ:

На официальных страницах псковичи смогут найти:

Актуальную информацию о графике работы и изменениях в предоставлении госуслуг; Инструкции и пошаговые алгоритмы по получению популярных услуг; Советы для посетителей и ответы на частые вопросы; Напоминания о сроках и нововведениях в госуслугах.

«Информационные ресурсы комитета и МФЦ — надежный источник проверенной и полезной информации о развитии экономики региона. Подписывайтесь и будьте в центре экономических событий Псковской области!» - отметили в правительстве.

Напомним, также жители Псковской области теперь могут обращаться за помощью и консультациями к специалистам комитета по ветеринарии прямо через популярные социальные сети.