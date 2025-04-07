Следить за развитием экономики региона псковичи могут в социальных сетях

Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области активно использует цифровые платформы, чтобы делиться важной информацией с жителями региона, предпринимателями и инвесторами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Официальные страницы комитета:
В комитете отметили, что на этих площадках размещаются:
Также, здесь же можно почитать о реализации национальных проектов, направленных на устойчивый экономический рост, повышение качества жизни и создание новых рабочих мест:
1. «Эффективная и конкурентная экономика» — поддержка малого и среднего бизнеса через гранты, субсидии и консультации; внедрение современных технологий и повышение производственной эффективности предприятий.
2. «Международная кооперация и экспорт» — помощь предприятиям в выходе на зарубежные рынки, продвижение продукции псковских производителей и увеличение объемов экспорта.
Свои официальные страницы также активно ведет подведомственное учреждение комитета — Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области. МФЦ — это «единое окно» для получения сотен госуслуг, а цифровые каналы делают этот процесс еще удобнее и прозрачнее.
Официальные страницы МФЦ:
На официальных страницах псковичи смогут найти:
«Информационные ресурсы комитета и МФЦ — надежный источник проверенной и полезной информации о развитии экономики региона. Подписывайтесь и будьте в центре экономических событий Псковской области!» - отметили в правительстве.
Напомним, также жители Псковской области теперь могут обращаться за помощью и консультациями к специалистам комитета по ветеринарии прямо через популярные социальные сети.