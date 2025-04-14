Экономика

В Псковском районе сельхозкультурами планируют засеять 4903 гектара

Сельскохозяйственные предприятия Псковского района ведут подготовку к весенним полевым работам, сообщается на странице главы района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«На сегодняшний день разработана структура посевных площадей, планы по внесению минеральных и органических удобрений, проводятся работы по ремонту сельхозмашин и комплектованию агрегатов. Аграрии приобрели семена сельхозкультур и средства защиты растений. В настоящее время приобретено 290 тонн минеральных удобрений, обеспеченность посевного материала для весеннего сева составляет 98% от потребности», - сообщила Наталья Федорова.

На озимых культурах, многолетних травах и пастбищах необходимо вовремя провести комплекс работ, способствующих улучшению воздушно-теплового режима и питания растений – боронование и подкормку азотными удобрениями.

«В настоящее время этот процесс в хозяйствах идет полным ходом. Планируется посеять 4903 гектара, в том числе зерновых и зернобобовых культур 1960 гектар, посадить 205 гектара картофеля, ярового рапса - 597 гектар. Силосные и однолетние культуры разместятся на площади 2111 гектара, включая кукурузу - 1580 гектара. Продолжается сбор ранних огурцов в тепличном овощном комбинате Агрофирмы "Победа". Собрано более 186 тонн, что на 35.3 тонны больше прошлогоднего уровня», - поделилась Наталья Федорова.

Глава района отметила, что активное участие в посевной кампании примут крестьянские (фермерские) хозяйства, которые планируют посеять зерновые культуры, рапс, посадить картофель и овощи.

«Весенний день год кормит – успехов нашим аграриям!» - заключила глава Псковского района.