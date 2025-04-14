Экономика

Завод медицинских изделий строят на территории ОЭЗ «Моглино»

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На территории особой экономической зоны «Моглино» в Псковском районе продолжается строительство нового производственного комплекса ООО «Бетамед». Предприятие планирует создать 87 рабочих мест, сообщили в официальном Telegram-канале ОЭЗ.

Фотографии: ОЭЗ «Моглино»

На земельном участке площадью 3,88 га будет расположено производство медицинских изделий.

Общий объем заявленных инвестиций составит более 1 млрд рублей. Старт сбытовой деятельности запланирован на январь 2026 года.

Проект предусматривает организацию выпуска современной медицинской продукции отечественного производства, соответствующей международным стандартам качества.

«Управляющая компания ОЭЗ "Моглино" оказывает резиденту комплексную поддержку на каждом этапе реализации инвестиционного проекта», - отметили в компании.