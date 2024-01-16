Общество

Проект по производству медицинских изделий одобрил Наблюдательный совет ОЭЗ «Моглино»

Наблюдательный совет ОЭЗ «Моглино» одобрил инвестиционный проект по созданию завода для производства медицинских изделий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Первое в этом году заседание во вторник, 16 января, провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В качестве потенциального резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа выступает компания ООО «БетаМед». Проект представил гендиректор Алексей Степанов.

Проект предполагает развитие отечественного производства широкого ассортимента медицинских изделий. Это хирургические эндоскопические сшивающие аппараты, кассеты к ним, катетеры для гемодиализа и другие виды венозных катетеров и др. Основными рынками сбыта продукции станут лечебно-профилактические учреждения, ветклиники России и стран СНГ.

Максимальный объем производства после выхода всех запланированных производственных линеек — до 820 тысяч экземпляров. Планируемый объем инвестиций составит порядка 665 млн рублей, большая половина которых — собственные средства. В рамках реализации проекта планируется создать около 70 рабочих мест. Алексей Степанов обратил внимание, что проект будет доработан, ожидается, что ряд основных показателей будет увеличен.

И.о. гендиректора «Моглино» Антон Яковлев заверил, что особая экономическая зона готова предоставить инвестору необходимые площади и запрашиваемые ресурсы в полном объеме.

По итогам обсуждения проекта участники Наблюдательного совета проголосовали за него, одобрив его реализацию на площадке особой экономической зоны. В дальнейшем, после доработки проекта, он будет рассмотрен Экспертным советом. Михаил Ведерников в свою очередь пожелал потенциальному резиденту успешной защиты бизнес-плана.