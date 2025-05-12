Экономика

Активность псковичей в поиске работы перед летнем периодом увеличилась на 54% – аналитики

За последние 30 дней на рынок труда Псковской области вышло около 14 тыс. местных соискателей. Активность людей, желающих сменить место работы, выросла в преддверии лета сразу на 54%, к такому выводу пришли эксперты hh.ru.

Регион занял второе место в СЗФО по числу новых резюме от соискателей. При этом самыми активными на рынке труда СЗФО оказались жители Ненецкого автономного округа – они стали искать работу на 70% чаще. На третьем месте по активности соискателей – Новгородская область – здесь число соискателей выросло на 48%.

Статистика hh.ru показывает, что больше других в Псковской области нуждаются прямо сейчас в новой работе соискатели, связанные со сферой автобизнеса и автосервисов: они увеличили свою активность на местном рынке труда сразу на 119%. На втором месте по желанию найти работу – остродефицитный рабочий персонал: число резюме от сварщиков, слесарей, механиков и др. в Псковской области выросло уже на 94%. На третьем месте – сотрудники транспортно-логистической отрасли (водители, курьеры, логисты, экспедиторы и др.). Они стали искать работу на 87% чаще.

В преддверии лета также стал чаще выходить на рынок труда обслуживающий и домашний персонал (+68% новых резюме в этой профобласти).