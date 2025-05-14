Экономика

Михаил Ведерников: Проект «Титан. Полимер. Инжиниринг» даст новый толчок развитию промышленности региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с руководством ГК «Титан» по вопросу создания инжинирингового центра на площадке особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Проект «Титан. Полимер. Инжиниринг» нацелен на разработку инновационных технологий производства современной полимерной продукции и материалов для различных отраслей промышленности. Напомним, строительство центра началось в апреле этого года во время визита в регион министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

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«Это крупный стратегический инвестпроект в сфере промышленности для нашего региона. Важно сделать все необходимое для его планомерной реализации», — обратил внимание глава региона. Губернатор обсудил с участниками совещания наиболее актуальные вопросы реализации проекта.

Генеральный директор АО «ГК «Титан» Ольга Тарасенко отметила, что проект даст новый толчок для развития региона: «Это не только история развития "Титана", но и других представителей промышленного сегмента. Мы создаем те продукты, которые станут производственной базой для небольших предприятий Псковской области».

Ольга Тарасенко рассказала о направлениях производства и переработки продукции, их конкурентных преимуществах. Она также проинформировала о мероприятиях, которые уже реализуются по проекту, а также о ближайших и долгосрочных планах.

Первый этап проекта предполагает запуск производства особо прочных полимеров и смесей. «В настоящее время есть понимание по оборудованию, понятна технология, есть финансовая модель с бизнес-планом, понятен рынок этих продуктов», — прокомментировала Ольга Тарасенко. В рамках первой очереди проекта планируются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке технологии производства полимерных композиций и технологии синтеза полимеров.

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Вторым этапом планируется запустить производство филаментов для 3D-печати и листового пластика.

Напомним, «Титан-Полимер» является ключевым резидентом особой экономической зоны «Моглино» и реализует масштабный проект по производству БОПЭТ пленок, волокон и нетканых материалов. Продукция экспортируется в регионы России и Республику Беларусь, республики Средней Азии и Закавказья, в Турцию.

Напомним, что вчера, 14 мая, на заседании экспертного совета ОЭЗ «Моглино» утвердили обновлённый бизнес-план компании «Титан-Полимер» по проекту «Создание комплекса по производству БОПЭТ плёнок, ПЭТ и ПБТ гранул».