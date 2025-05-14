Общество

Новое производство запустят на псковском заводе «Титан-Полимер»

На заседании Экспертного совета ОЭЗ «Моглино» утвердили обновлённый бизнес-план компании «Титан-Полимер» по проекту «Создание комплекса по производству БОПЭТ плёнок, ПЭТ и ПБТ гранул», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Сам проект реализуется в два этапа. На первом этапе введено в работу производство БОПЭТ плёнок с мощностью производства до 72 тыс тонн в год. На втором этапе планируется построить производство ПЭТ и ПБТ-гранул.

Продукция завода станет сырьём для получения бутылочных преформ, плёнок и нитей, нетканых материалов, инженерных пластиков.

«Запуск нового производства позволит увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, создать более 500 рабочих мест, составить конкуренцию импортной продукции и способствовать развитию экспортного потенциала Российской Федерации», - уверен губернатор.