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Экономика

Государство планирует софинансировать накопления на детских счетах

26.05.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

В Минфине поддержали государственное софинансирование детских счетов, открытых по программе долгосрочных сбережений (ПДС), сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. 

Речь о счетах, которые любой родитель может открыть на несовершеннолетнего ребенка. Сумма софинансирования пока обсуждается, уточнил Иван Чебесков.

ПДС — это добровольный сберегательный продукт, который можно оформить через негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Граждане делают взносы, а государство софинансирует вложения до 36 тыс. рублей (в зависимости от уровня доходов человека) каждые 12 месяцев в первые 10 лет после вступления в программу. 

Сейчас россияне уже могут открыть ПДС не только на себя, но и на ребенка, однако детский продукт позволяют оформить далеко не все НПФ, отметил руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов. Кроме того, сейчас дополнительного софинансирования для детей нет, пишут «Известия».

Участники рынка поддержали софинансирование детских ПДС. Будет оптимально, если власти установят господдержку для них в размере 36 тыс. рублей на каждого ребенка без привязки к доходу родителей, считает гендиректор ВТБ Пенсионный фонд Андрей Осипов. 

После запуска софинансирования спрос на детские ПДС может вырасти в два-три раза в первые два года, ожидает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Особенно он будет интересен семьям с детьми до пяти лет. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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