Экономика

Банки призвали 10 лет не выдавать кредиты клиентам-банкротам

Финансовые организации просят ужесточить условия кредитования банкротов, запретив им в течение не 5, а 10 лет оформлять займы по завершении процедуры. Об этом говорится в письме Ассоциации российских банков председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Ассоциация предлагает не освобождать от долгов граждан-банкротов, которые не работают и не пытаются наладить свое финансовое положение, а также принявших на себя заведомо неподъемные кредитные обязательства. АРБ также просит автоматически не списывать задолженность клиентам, которые не приводят объективных причин потери денег — эти случаи лучше отдать на дополнительный разбор в финансовые организации.

Однако пока объемы списаний по банкротствам малы. Власти раскрывают общую сумму только по внесудебной процедуре: за всё время ее действия людям простили долги на 7 млрд рублей, следует из данных «Федресурса». Для сравнения, общий кредитный портфель граждан в разы больше — порядка 37 трлн рублей, пишут «Известия».

В качестве мер по борьбе с недобросовестным кредитованием банки уже используют юридические механизмы (выдача кредитов под залог или поручительство) и экономические инструменты (формирование резервов под проблемные кредиты с выдачей их под повышенные ставки), отметил директор юридического департамента криптоброкера Cifra Markets Дмитрий Зикрацкий.