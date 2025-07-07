Экономика

Псков занял 94 место в рейтинге российских городов по зарплатам в отраслях

Псков занял 94 место по зарплатам в отраслях в рейтинге российских городов. Первые позиции занимают Южно-Сахалинск и Москва, замыкают список Элиста и Владикавказ, свидетельствует исследование РИА Новости.

Оценка оплаты труда в отраслях произведена на основе информации по средним заработным платам за I квартал 2025 года. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций в сферах деятельности, где занято не менее 3% работников региона. При расчетах учтена выплата подоходного налога.

Согласной рейтингу, в Пскове в I квартале 2025 года самой высокооплачиваемой отраслью стала энергетика. Средняя зарплата в этой отрасли в городе достигла 65 тысяч рублей.

Остальные города Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

6 место - Мурманск - (лидирующая отрасль - рыболовство, сельское и лесное хозяйство - 224 тысячи рублей).

13 место - Санкт-Петербург - IT и связь - 193 тысячи рублей;

28 место - Калининград - банки и финансовые услуги - 121 тысяча рублей.

30 место - Нарьян-Мар - транспортировка и хранение - 119 тысяч рублей.

55 место - Архангельск - транспортировка и хранение - 98 тысяч рублей;

56 место - Великий Новгород - обрабатывающие производства - 98 тысяч рублей.

76 место - Петрозаводск - энергетика - 86 тысяч рублей.

82 место - Вологда - строительство - 82 тысячи рублей.

По мнение аналитиков, в первом квартале 2025 года положительная динамика сохранилась, и с учетом налогов зарплата выросла до 85 тысяч рублей.